اجتماعي / محافظ الخرج يطلق الحملة الإلكترونية للتوعية بأضرار المخدرات في مدينة السيح

الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
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السيح 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
أطلق محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، الحملة الإلكترونية للتوعية بالمخدرات ، التي تنظمها إدارة مكافحة المخدرات بالخرج ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
واطلع الماضي على العرض المرئي الذي تناول جهود الدولة ممثله في أجهزتها الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات بالخرج في مكافحة هذه الآفة ، والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لحماية المجتمع منها.
‏ووجه محافظ الخرج شكره وتقديره لمدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي ومنسوبي الإدارة على جهودهم المتواصلة في مكافحة هذه الآفة ، وحرصهم على إقامة هذه الفعالية في ظل جائحة "كورونا" ، مع الحرص والالتزام التام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي ، كما وجه شكره للإعلاميين على مشاركتهم وحثهم على تكثيف التوعية والنشر والتغطيات لمثل هذه الفعاليات.
// انتهى //
16:27ت م
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