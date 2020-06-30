السيح 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأطلق محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، الحملة الإلكترونية للتوعية بالمخدرات ، التي تنظمها إدارة مكافحة المخدرات بالخرج ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.واطلع الماضي على العرض المرئي الذي تناول جهود الدولة ممثله في أجهزتها الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات بالخرج في مكافحة هذه الآفة ، والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لحماية المجتمع منها.‏ووجه محافظ الخرج شكره وتقديره لمدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي ومنسوبي الإدارة على جهودهم المتواصلة في مكافحة هذه الآفة ، وحرصهم على إقامة هذه الفعالية في ظل جائحة "كورونا" ، مع الحرص والالتزام التام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي ، كما وجه شكره للإعلاميين على مشاركتهم وحثهم على تكثيف التوعية والنشر والتغطيات لمثل هذه الفعاليات.// انتهى //16:27ت م0158