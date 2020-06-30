اجتماعي / محافظ الخرج يطلق الحملة الإلكترونية للتوعية بأضرار المخدرات في مدينة السيح
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
السيح 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
أطلق محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، الحملة الإلكترونية للتوعية بالمخدرات ، التي تنظمها إدارة مكافحة المخدرات بالخرج ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
واطلع الماضي على العرض المرئي الذي تناول جهود الدولة ممثله في أجهزتها الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات بالخرج في مكافحة هذه الآفة ، والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لحماية المجتمع منها.
ووجه محافظ الخرج شكره وتقديره لمدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي ومنسوبي الإدارة على جهودهم المتواصلة في مكافحة هذه الآفة ، وحرصهم على إقامة هذه الفعالية في ظل جائحة "كورونا" ، مع الحرص والالتزام التام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي ، كما وجه شكره للإعلاميين على مشاركتهم وحثهم على تكثيف التوعية والنشر والتغطيات لمثل هذه الفعاليات.
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16:27ت م
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