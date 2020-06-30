الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسحدد الاتحاد السعودي للكرة الطائرة مواعيد المنافسات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي بعد قرار وزارة الرياضة عودة النشاط الرياضي الذي حدد فيه عودة التدريبات بتاريخ 21 يونيو من الشهر الماضي على أن تطبق جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية خلال التدريبات والمباريات في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح الأمين العام للاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس أن اللجنة الفنية والمسابقات أصدرت جدول استكمال مباريات جميع الدرجات الممتازة والأولى والشباب والناشئين.وقال: "ستستأنف منافسات الدوري الممتاز يوم الثلاثاء 4 أغسطس ( 14 / 12 / 1441هـ ) بإقامة 3 مباريات من الجولة 21 تجمع ( النصر والهلال ) و ( الهداية والسلام ), و ( الاتحاد والترجي ).وكان الأهلي حسم لقب المسابقة لصالحه وسيلتقي بالهلال في الرياض يوم السبت 8 أغسطس ( 18 / 12 / 1441هـ) ضمن الجولة 22 والأخيرة وسيتوج بعد اللقاء باللقب, فيما ستقام في نفس اليوم 5 مواجهات تجمع السلام والترجي والهداية والنصر والجبلين والاتحاد, والفيصلي والوحدة, والموج والابتسام.// انتهى //17:09ت م0165