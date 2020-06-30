الدمام 09 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شابات الأعمال (عبر الاتصال المرئي) أمس، لقاءً حول الاستثمار الاجتماعي، بمشاركة المدير العام لبرنامج الاستدامة في شركة الاتصالات السعودية مها بنت سليمان النحيط، وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود بنت توفيق الرماح، وذلك ضمن برنامج "شركاء النجاح".وأكدت النحيط خلال اللقاء على أهمية تبنّي الشركات لمبدأ الاستثمار الاجتماعي، وأن يكون ضمن مبادئ الشركة الأساسية، وتخصيص نسبة (1-2%) من الأرباح لهذا الغرض، مشيرة إلى إن الاستثمار الاجتماعي يمكن أن يخدم العديد من فئات المجتمع، الذي يمكن أن يدخل ضمن آليات التسويق، منوهة بالشركات التي قامت بتنظيم دورات تدريبية ضمن إطار الاستثمار الاجتماعي، فاستطاعت من خلالها الحصول على عدد من الموظفين السعوديين، وساهمت ـ بعد ذلك ـ في دعم الأسر المحتاجة بأن فتحت مجالات عمل لأفرادها.وبينت أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والفرد من خلال تقديمها خدمة لمجتمعها للإسهام في حل مشكلة معينة، أو دعم مهارة محددة، تكون نتائجها ذات صفة مستدامة.// انتهى//17:11ت م0167