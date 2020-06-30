مأرب 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجلسات الإرشادية والاجتماعية للأيتام وأسرهم ضمن مشروع "بذرة أمان" في مختلف المحافظات اليمنية، استفاد منها 100 معيلة، و600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.وأوضح القائمين عن المشروع، أنه جرى خلال الجلسات تعزيز مبدأ التعاون بين الأيتام وأسرهم، وكذلك مناقشة الجوانب النفسية وطرق التغلب عليها، مع التأكيد على إيجاد بيئة آمنة تكفل للمعيلات والأيتام الشعور بالأمان والاستقرار والانخراط في الحياة مع المجتمع.بدورهم عبّر عدد من المستفيدين عن مدى استفادتهم من هذه الأنشطة التي تساعدهم في اكتساب مهارات وسلوكيات إيجابية تسهم في بناء حياة آمنة لليتيم وأسرته، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بالمركز لما يقدمه من خدمات تكون عون لهم في هذه الظروف.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع "مهارتي بيدي" لتحسين سبل العيش لأسر الايتام للعام 2018م، ومشروع "لست وحدك" لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م،ومشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.//انتهى//17:12ت م0168