الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستصدرت مناطق الرياض والشرقية عدد مخالفات منافذ بيع منتجات الإنارة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية في الرياض 924 جوله نتج عنها 169 مخالفة، وفي الشرقية 973 جوله نتج عنها 150مخالفة.وكانت خمس جهات حكومية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة) قد قامت بـ 4861 جولة رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في مناطق المملكة كافة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات، نتج عنها رصد 613 منشأة مخالفة.وأسفرت الجولات الرقابية في الحدود الشمالية عن رصد11 منشأه مخالفة من خلال 53 جولة، والجوف169جولة رصد عبرها 8 مخالفات، وفي تبوك نفذت الجهات 297 جولة ولم ترصد إلا مخالفة واحدة، وفي حائل قامت الجهات بـ 450 جولة نتج عنها رصد 45 مخالفة.وسجلت المدينة المنورة 42 مخالفة من خلال 243 جولة، وفي القصيم 443 جولة نتج عنها 23 مخالفة، وفي مكة المكرمة 606 جولات أسفرت عن 50 مخالفة، وفي الباحة أقامت الجهات الرقابية 71 جولة نت عنها 11 منشأة مخالفة، وفي جازان 202 جولة نتج عنها 25 مخالفة، وفي عسير 241 جولة رصدت خلالها 52 مخالفة، وفي نجران 189 جولة نتج عنها 26 مخالفة.وشملت المخالفات: منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، إضافة إلى منتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة ( أبيض وأسود )، أو منتج إنارة يحمل البطاقة كملصق وليس مطبوعا.// انتهى //17:12ت م0169