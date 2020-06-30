جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسواصلت المراكز والصالات الرياضية بمحافظة جدة استقبال مرتاديها من الشباب والمهتمين بمزاولة الأنشطة الرياضية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفق "البروتوكولات" الخاصة بالضوابط الصحية الذي تضمنه الدليل الإرشادي المُعلن من وزارة الرياضة ، عقب رفع تعليق أنشطة المراكز والصالات الرياضية وعودة الحياة لطبيعتها .ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة لها تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت ، حفاظاً على سلامة وصحة مرتاديها ، حيث التزم مرتادو تلك المراكز تطبيق التعليمات من لبس الكمامات للعاملين والشباب ، وإجراءاه الفحص البصري .وعملت المراكز والصالات الرياضية على توفير المعقمات ، والحرص على تعقيم وتطهير الأجهزة الرياضية والأرضيات ، وترك مسافة بين أجهزة التدريب لضمان التباعد الجسدي بين المتدربين إضافة إلى وضع التعليمات التي تنص على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشأة بشكل واضح في المداخل .// انتهى //17:53ت م0182