رياضي / المراكز والصالات الرياضية بمحافظة جدة تستقبل مرتاديها وفق "البروتوكولات" الخاصة بالإجراءات الاحترازية
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
واصلت المراكز والصالات الرياضية بمحافظة جدة استقبال مرتاديها من الشباب والمهتمين بمزاولة الأنشطة الرياضية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفق "البروتوكولات" الخاصة بالضوابط الصحية الذي تضمنه الدليل الإرشادي المُعلن من وزارة الرياضة ، عقب رفع تعليق أنشطة المراكز والصالات الرياضية وعودة الحياة لطبيعتها .
ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة لها تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت ، حفاظاً على سلامة وصحة مرتاديها ، حيث التزم مرتادو تلك المراكز تطبيق التعليمات من لبس الكمامات للعاملين والشباب ، وإجراءاه الفحص البصري .
وعملت المراكز والصالات الرياضية على توفير المعقمات ، والحرص على تعقيم وتطهير الأجهزة الرياضية والأرضيات ، وترك مسافة بين أجهزة التدريب لضمان التباعد الجسدي بين المتدربين إضافة إلى وضع التعليمات التي تنص على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشأة بشكل واضح في المداخل .
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17:53ت م
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