نجران 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا 35916 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية.كما جرى تنفيذ 10750 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 32620 موقعاً، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحال التجارية والميادين.وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار الأمانة والبلديات التابعة لها أعمالها الرقابية الميدانية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكيد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف الأرصفة وواجهات المحال والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.//انتهى//18:06ت م0184