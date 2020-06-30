جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة محافظة جدة على نطاق 19 بلدية فرعية جولاتها الرقابية للوقوف على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بقطاع المقاهي من تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم ، للحفاظ على سلامة وصحة مرتاديها بما يتوافق مع "البروتوكولات" الخاصة بالضوابط الصحية الواجب اتباعها .وشملت الاحترازات المنفذة ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين ، وتوفير المطهرات والمعقمات ، والتقيد بالتباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين ، ومنع التكدس داخل المقهى ، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات ، واستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة ، ومحدودية أعداد الجالسين على الطاولات ، مع التقيد بوضع الملصقات الأرضية للتباعد ، وقياس درجة الحرارة وغيرها من الإجراءات حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .ودعت أمانة محافظة جدة لتعاون المواطنين والمقيمين معها ، بتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، عبر رقم الطوارئ وتطبيق بلدي 940 للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم .// انتهى //18:17ت م0189