واشنطن 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أداءً متبايناً عند فتح السوق اليوم، متأثرةً بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين .وانخفض مؤشر "داو جونز" 83.37 نقطة بما يعادل 0.33 % ليفتح على 25512.43 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 3.04 نقطة أو 0.10 بالمئة ليسجل 3050.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 1.13 نقطة أو 0.01 % ليصل إلى 9875.29 نقطة.// انتهى //18:33ت م0191