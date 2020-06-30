إسلام آباد 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجلت باكستان اليوم 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304 حالات وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 2846 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 209337 حالة.وأضاف أن 98503 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2689 حالات في وضع حرج.// انتهى //18:33ت م0192