واشنطن 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، تقديم مساعدة إنسانية تبلغ قيمتها أكثر من 696 مليون دولار، من الولايات المتحدة للشعب السوري، ليرتفع بذلك إجمالي الاستجابة الإنسانية الأمريكية للأزمة السورية لأكثر من 11 مليار دولار.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ اليوم: إن هذه المساعدة هي أحد مكونات إستراتيجيتنا للأمن القومي، التي توجهنا إلى الاستمرار في قيادة العالم في مجال المساعدة الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي، للالتزام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوري.وأوضح البيان، أن الإعلان عن هذه المساعدات، يعد جزءًا من الجهود الأمريكية المستمرة لتوفير الغذاء والتغذية والمأوى والتعليم والرعاية الطبية وسبل العيش ومياه الشرب المأمونة ولوازم النظافة، وتحسين الصرف الصحي وكذلك الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة ملايين السوريين المحتاجين.// انتهى //18:43ت م0194