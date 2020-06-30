تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، خلال لقائه اليوم بمقر وزارته، بسفيري الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا دونالد بلوم و ريتشارد نورلاند، رفض تونس القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة في دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا.وجدد الرّي التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي، والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يفضي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة.وأضاف بيان للخارجية التونسية أنه تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بخصوص المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، والإسراع باستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.// انتهى //18:44ت م0195