بيروت 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسعثرت دورية عسكرية تابعة للجيش اللبناني اليوم في محلة وادي الحصن في بلدة عرسال الواقعة شمال شرق لبنان على عبوتين مزروعتين من مخلفات المجموعات الإرهابية، تبلغ زنة كل منهما حوالى 3.3 كلغ، وتحتوي على مواد متفجرة، وقطع معدنية متشظية.وعلى الفور ضرب طوق أمني حول المنطقة واستدعي الخبير العسكري الذي عمل على معالجتهما، فيما تولت الشرطة العسكرية إجراء التحقيقات اللازمة بشأنهما.// انتهى //18:44ت م0196