سكاكا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموهوبات ملتقى البرامج الإثرائية الصيفية للموهوبات تحت عنوان "مواهب عن بعد" والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات ماجدة الدندني أن الملتقى يتضمن برامج "إثرائية وتقنية" قصيرة المدى، ويستهدف 112 طالبة موهوبة من مخرجات برنامج المشروع الوطني للكشف على الموهوبين والموهوبات، ويهدف إلى تنمية قدرات الطالبات الموهوبات الذهنية والإبداعية، وبناء الخبرات العلمية والتجريبية لديهن، من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق استراتيجيات واضحة ومحددة خلال الإجازة الصيفية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //19:05ت م0197