نواكشوط 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور موريتانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر رؤساء دول وحكومات مجموعة الخمس في الساحل وفرنسا.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية في أفق انعقاد قمة مجموعة الخمس بالساحل وفرنسا في نواكشوط حاليا.// انتهى //19:14ت م0198