محايل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستفقد محافظ بارق المكلف إبراهيم عامر آل منشط اليوم، مركز "سيالة والسليم" التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة.واستمع المحافظ المكلف خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز محمد هادي الأسلمي عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات. كما افتتح مركز النشاط الاجتماعي ومحطة التحلية الخيرية.وأكد آل منشط أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة.// انتهى //19:17ت م0199