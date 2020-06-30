الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية) لمدة يومين.‏ ويستمر البرنامج لمدة ٣ أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ‏ https://ssmfksa.com/courses/form/37 .// انتهى //19:21ت م0201