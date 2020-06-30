رياضي / اتحاد الإعلام الرياضي ينظم برنامجاً تدريبياً إلكترونياً الاثنين المقبل
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية) لمدة يومين.
ويستمر البرنامج لمدة ٣ أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط https://ssmfksa.com/courses/form/37 .
// انتهى //
19:21ت م
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