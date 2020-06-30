جيزان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني خط إنتاج معقمات اليدين بطاقة إنتاجية يومية تبلغ ٨٠٠ عبوة، وذلك ضمن جهود الجامعة لمواجهة جائحة كورونا.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو رأسين أن خط الإنتاج سيمكن الجامعة من تحضير وإنتاج أكثر من ٢٠ ألف عبوة معقم لليدين وتوزيعها على منسوبي الجامعة والمجتمع، مضيفاً أن المشروع يمثل إحدى مبادرات خدمة المجتمع المقدمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.فيما أشار المشرف على مركز أبحاث المؤثرات العقلية والسموم الدكتور حسن الحازمي، أن المعقم يحتوي على كحول الإيثانول بنسبة ٧٥% وجليسرين و فيتامين سي، وتسعى المراكز البحثية مستقبلًا بتسويق المنتج بعد تسجيله لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق متخصصين من مركز أبحاث المؤثرات العقلية والسموم ومركز الأبحاث الطبية ومركز الأبحاث والدراسات البيئية.// انتهى //19:41ت م0203