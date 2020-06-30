سكاكا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسدرّبت صحة الجوف ممثلة في إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية , أكثر من 5294 مستفيدا في عدد من الجهات الصحية بالمنطقة من إدارات ومستشفيات ومراكز صحية بالإضافة للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وعدة جهات أخرى.كما قامت أيضاً بتدريب عدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية على طرق الحماية الشخصية من فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، إضافةً إلى إقامة محاضرات توعوية للتعريف بكورونا وطرق الوقاية منه.وأشارت صحة الجوف إلى تنفيذ برامج متنوعة أهمها: إجراءات التعامل مع التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية، وإدارة المخاطر، والفرز البصري.كما تنفذ إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة الجوف بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب برنامج اكتساب المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ومهارات وأسس الرعاية الحرجة للحالات بالغة الخطورة، ويستمر البرنامج لعدة أشهر ويستهدف كافة الأطباء بالمنطقة.وأبانت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الجوف أمل بنت قاسم الرويلي أن الإدارة تابعت بشكل مستمر التقصي النشط بالمستشفيات ، وخصصت أماكن لعزل المرضى والحالات المشتبهة في حال زاد العدد على القدرة الاستيعابية للمستشفيات لا سمح الله ، إضافه إلى وضع الخطط الكفيلة للإدارة للتعامل مع الحالات.وقالت " إننا مستمرون بإذن الله بتوجيهات ودعم سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ومتابعة المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة في عقد الاجتماعات الدورية مع فريق القيادة والتحكم ، والمجتمع المحلي ، وتدريب متطوعي مبادرة الحي الصحي على إجراءات مكافحة العدوى ، وكيفية إلزام المؤسسات الخدمية في المنطقة بتطبيقه ، وأردفت الرويلي: إن الإدارة ولله الحمد حققت الأهداف المرجوة منها في جميع المجالات.//انتهى//19:42ت م0204