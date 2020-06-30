تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأحبطت قوات حرس الحدود التونسية اليوم عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية تورط فيها 10 أشخاص.وأفادت مصادر أمنية أن قوات حرس الحدود اعترضت قارب صيد قبالة سواحل مدينة المهدية شرق تونس كان على متنه عشرة مهاجرين غير شرعيين كما حُجز خلال العملية محركان وأغراض أخرى.وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين حُولوا للجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.// انتهى //19:49ت م0205