دكار 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية أن البلاد سجلت اليوم أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا "كوفيد 19" إلى 112 منذ ظهور الجائحة في البلاد، يوم 02 مارس الماضي.وأوضحت أن 95 إصابة بالفيروس اكتشفت اليوم ليبلغ عدد المصابين بالفيروس 6693 إصابة في حين تماثل 4431 مصابا إلى الشفاء.// انتهى //19:58ت م0207