الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد اليوم تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عاماً واحداً بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، لتنطلق في يناير 2022م بدلاً من مطلع 2021م.وأكد رئيس "كاف" خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو أن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأن الصحة هي الأولوية المطلقة ، مشدداً على أن وباء "كوفيد-19" لم يبلغ "الذروة" بعد في العديد من دول القارة السمراء، ما جعل قرار تأجيل البطولة أمراً ضرورياً.وأشار رئيس الاتحاد القاري إلى أن بطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" التي كانت مقررة أيضا في الكاميرون في أبريل من العام الحالي، ستقام خلال شهر يناير 2021، بدلاً من بطولة كأس الأمم.وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، من مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).وعلى صعيد مسابقتي الأندية، أقر الاتحاد استكمالهما بصيغة معدلة (إقامة مباراة واحدة في نصف النهائي بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب)، من سبتمبر المقبل.وأوضح الاتحاد في بيان عن اجتماع اللجنة التنفيذية، أن مسابقة دوري الأبطال ستستكمل في سبتمبر في مكان يحدد لاحقا، أما مسابقة كأس الاتحاد "الكونفدرالية". فستستكمل أيضا بالصيغة المعدلة في المغرب.وعلى مستوى كأس الأمم الأفريقية للسيدات، أعلن الاتحاد إلغاء نسخة العام الحالي، إذ كان من مقرراً إنطلاقتها في نوفمبر المقبل .في المقابل، أعلن "كاف" إطلاق نسخة للسيدات من مسابقة دوري الأبطال من العام المقبل، على أن "تعلن صيغتها والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها في الوقت المناسب".وباتت أمم أفريقيا 2021 ثالث بطولة قارية يتأجل موعدها بسبب "كوفيد-19"، بعد كأس أوروبا وكوبا أميركا اللتين كانتا مقررتين في صيف العام الحالي، وأرجئتا إلى صيف 2021.// انتهى //21:00ت م0216