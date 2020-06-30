كيب تاون 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا، إلى 144 ألفا و264، إثر تسجيل 6 آلاف و130 إصابة جديدة.وذكرت وزارة الصحة، في جنوب أفريقيا ، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و529، عقب تسجيل 73 حالة جديدة.وأظهرت المعطيات وصول العدد الإجمالي للمتعافين إلى 70 ألفا و614 ألفا.وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات بكورونا.// انتهى//21:13ت م0219