الدمام 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسرفع مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة الشرقية فهد بن عبدالرحمن الجبر، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء اليوم، على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة، وتوليه منصب مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة ‫الشرقية‬.وقدم الجبر شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.وثمن مدير مكتب سمو المنطقة الشرقية هذه الثقة، عادّها تكليفاً ومسؤولية تتطلب بذل المزيد لخدمة الوطن، والعمل على تحقيق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة - أعزها الله -، سائلاً الله التوفيق والإعانة، وأن يكون على قدر الثقة.// انتهى //21:13ت م0220