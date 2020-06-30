بريدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية “ دمي “ غداً ، مقر جمعية دمي الجديد ومركز التبرع بالدم التابع للجمعية بمدينة بريدة.وأكد المدير التنفيذي لجمعية دمي الأخصائي حمود البطي ، أن تشريف سمو أمير القصيم وتدشينه للجمعية ولمركز التبرع بالدم هو شرف لجميع منسوبي الجمعية حيث شهدت الجمعية منذ تأسيسها عام 1435 هـ برئاسة سموه العديد من الإنجازات والنجاحات.مشيراً الى أن مقر الجمعية الجديد يحوي مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات في بيئة إدارية مناسبة وحديثة لتحقيق سياسة الجمعية وأهدافها , كما يحتوي المقر على مركز التبرع بالدم الذي يأتي نتاج لرؤية سمو أمير القصيم الذي سعى منذ تأسيس الجمعية لتحقيق هدف توفير الدم وسد حاجات بنوك الدم بالمستشفيات وتعزيز ثقافة التبرع بالدم طوعياً , حيث سيسهم المركز -بمشيئة الله- بالوصول إلى 4500 متبرع سنوياً .لافتاً الانتباه إلى أن مبادرة إنشاء مركز مخصص للتبرع بالدم خارج المستشفيات جاءت لخدمة المتبرع والمريض حيث روعي فيه جميع سبل الراحة للمتبرع ، بداية من موقع المركز على أحد الطرق الرئيسة شمال مدينة بريدة ووفرة المواقف ، واستقبال المتبرعين من قبل فريق طبي بإدارة وتشغيل من التجمع الصحي بالقصيم .مؤكداً أن المركز يحتوي على عيادتين طبيتين ومركز للتوعية والتثقيف ، ويخدم جميع فئات المجتمع.// انتهى //21:22ت م0223