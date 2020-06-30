سكاكا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسناقش أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مع رؤساء البلديات التابعة للأمانة إعداد دراسة لعمل أحوزة عمرانية دائمة للقرى، موجهاً بمتابعة إنجاز الدراسة مع المكتب الاستشاري المكلف بها.جاء ذلك خلال اجتماع الأمين مع رؤساء البلديات اليوم، حيث بحث الشرعان خلال الاجتماع الاستثمارات في أسواق النفع العام، وتشمل المنطقة الصناعية وأسواق الخضار والمواشي, موجهاً بالاهتمام بأسواق النفع العام ومعالجة وضعها وفق الأنظمة والتعليمات.وناقش الاجتماع أعمال لجنة التشوه البصري التي تعمل على إزالة جميع التشوهات البصرية في نطاق البلديات التابعة.وأكد أمين الجوف أهمية التفاعل والتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل سمو أمير المنطقة لإزالة مظاهر التشوه البصري على طريق سكاكا القريات.وبحث الاجتماع تطوير أداء الخدمات البلدية لتحقيق المستهدفات وفقا لرؤية المملكة 2030 وتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.// انتهى //21:22ت م0224