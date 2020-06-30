عام / شرطة منطقة الباحة: القبض على ثمانية وافدين وإحالتهم إلى النيابة العامة إثر مشاجرة جماعية
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
الباحة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ( ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس ) من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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21:37ت م
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