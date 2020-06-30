الباحة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ( ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس ) من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //21:37ت م0227