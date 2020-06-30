رفحاء 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستواصل بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات، صيانة المسطحات الخضراء على الطرق الرئيسة والفرعية، والساحات بالمرافق العامة، لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها، وسط حرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونظافة المرافق العامة، ضمن أعمال الإصحاح البيئي، ومعالجة التشوه البصري.وأشارت البلدية إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء ،للحفاظ على النظافة العامة.// انتهى //21:40ت م0229