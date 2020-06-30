سياسي / سمو ولي العهد يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
الرياض 9 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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22:36ت م
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