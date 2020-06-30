القاهرة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الحالي مكاسب بلغت نحو 3ر41 مليار جنيه ليبلغ راس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 590 مليار جنيه، مقابل 7ر548 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 5ر7 %.وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية الصادر اليوم، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 33ر5 ٪؜ ليسجل مستوى 59ر10764 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 11ر25 ٪؜ ليبلغ مستوى 26ر1451 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 96ر19 ٪؜ ليبلغ مستوى 56ر2245 نقطة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 1ر 52 مليار جنيه من خلال تداو ل 738ر8 مليار ورقة منفذة على 845 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر53 مليار جنيه وكمية تداول بلغت167ر5 مليار ورقة منفذة على 455 ألف عملية خلال الشهر الماضي، موضحا أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 76% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 2ر18 % والعرب على 8ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 960ر1 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه، و استحوذت صافي تعاملات المصريين على 1ر69% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 448ر9 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 581ر1 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.//انتهى//23:04ت م0246