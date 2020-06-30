الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسكرر لاتسيو سيناريو مباراته الماضية ضد فيورنتينا، وحول تخلفه أمام مضيفه تورينو إلى فوز 2-1 اليوم في الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع نادي العاصمة، الساعي للقبه الاول في الدوري منذ عام 2000 والثالث في تاريخه بعد الأول موسم 1973-1974، رصيده إلى 68 نقطة وأصبح على بعد نقطة من يوفنتوس الذي يحل لاحقاً ضيفاً على جنوى.ولم تكن بداية اللقاء إيجابية بالنسبة للاتسيو إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة الخامسة بركلة جزاء تسبب بها هدافه تشيرو إيموبيلي ، بلمسه الكرة داخل منطقة الجزاء ، فانبرى لها أندريا بيلوتي بنجاح.وحاول الفريق العودة إلى الأجواء لكنهم عجزوا عن تهديد مرمى الحارس سالفاتوري سيريغو بشكل فعلي باستثناء تسديدتين قويتين لإيموبيلي، إلا أن الكرة علت العارضة بقليل في المحاولتين.لكن إيموبيلي الذي سيغيب عن لقاء السبت ضد ميلان بسبب تراكم الإنذارات، عوض الخطأ الذي ارتكبه في مستهل الشوط الأول بإدراكه التعادل في الدقائق الأولى من الثاني إثر تمريرة بينية من الإسباني لويس ألبرتو عند الدقيقة (48)، ليقلب لاتسيو الطاولة بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 72 عبر ماركو بارولو بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء تحولت بعد اصطدامها بأحد المدافعين في المرمى.// انتهى //23:05ت م0247