محايل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير حملة تنظيف الأحياء الواقعة ضمن النطاق الخدمي للبلدية، من أجل تحسين المظهر العام , ضمن أعمال النظافة الدورية التي تقوم بها البلدية وفق برنامج زمني معد مسبقاً.كما قامت البلدية بتطهير وتعقيم المرافق الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية و التوعية المستمرة، فيما استبدلت البلدية عدداً من الحاويات القديمة بأخرى جديدة.// انتهى //23:16ت م0249