الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأبقى ريال مايوركا على آماله بالبقاء لموسم ثان على التوالي في الدوري الإسباني ، وذلك بتحقيقه فوزه الأول منذ العودة من توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه سلتا فيغو 5-1 اليوم في الجولة 33 من المسابقة.وحسم مايوركا الفوز من الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف للكرواتي أنتي بوديمير عند الدقيقة (13) من ركلة جزاء والكولومبي خوان هرنانديز عند الدقيقة (27) وأليخاندرو بوزو عند الدقيقة (40).وقلص إياغو أسباس الفارق في مستهل الشوط الثاني عند الدقيقة (50)، ليعيد بوديمير الفارق إلى ثلاثة أهداف بعد دقيقتين فقط ، قبل أن يحسم سالفا سيفيا الأمور نهائياً لصالح مايوركا بهدف خامس عند الدقيقة (60)، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في المركز 18 متخلفاً بفارق 5 نقاط عن سلتا فيغو صاحب المركز 17 .// انتهى //23:22ت م0250