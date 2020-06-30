الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم، تدريباته اليومية على ملعبه الرئيس بالأحساء، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق ضمن التحضيرات لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وانطلقت التدريبات بالإحماء، ثم تدريبات لياقية متنوعة من خلال الركض عبر مساحة كامل الملعب، لزيادة المعدل اللياقي، وتقوية الجوانب البدنية، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.// انتهى //23:23ت م0252