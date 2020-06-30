الأحساء 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسبتوجيهات صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أمناء مجلس المسؤولية الاجتماعية, قام المجلس بالتعاون مع عمادة البحث العلمي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لقياس مستوى مسؤولية الفرد وقياس مستوى الوعي الاحترازي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للاستفادة من الاستبانة التي جرى نشرها من قِبل المجلس في بداية فترة الجائحة، وشارك فيها الأفراد من مختلف مناطق المملكة، وجرى تسليم نتائجها لعمادة البحث العلمي، التي سوف تقوم ببحوث ودراسات علمية مختلفة بناءً على النتائج الظاهرة منها.وأوضحت الأمينة العامة لولوة عواد الشمري أن إعداد البحوث والدراسات العلمية كزكاة للمجتمع، وأن دور الجامعات لتحقيق المسؤولية الاجتماعية هو إعداد البحوث والدراسات العلمية التي تتعلق بالمجتمع, مضيفة بعد استخراج نتائج الاستبانة من فريق المجلس, أنه جرى اختيار عمادة البحث العلمي للتقديم كونها الجهة ذات العلاقة والخبرة والمعرفة.من جهتها بينت عميدة عمادة البحث العلمي الدكتورة نهاد العمير أن هيئة التدريس بالعمادة بدأت بدراسة النتائج وأقرت أنها ستكون أداة علمية قوية للبحوث والدراسات المتعلقة بوعي المجتمع خلال فترة الجائحة, مشيرة إلى أن خطوة إعداد الاستبانة من مجلس المسؤولية الاجتماعية خطوة رائدة لتقديم أفضل الدراسات والأبحاث.يذكر أن الاستبانة أعدت وجرى نشرها ضمن الحملة التي قام بها مجلس المسؤولية الاجتماعية خلال فترة الجائحة بتعاون بين مجلس المسؤولية الاجتماعية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لقياس الوعي الاحترازي.// انتهى //23:25ت م0255