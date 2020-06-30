بغداد 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسقتل 10 إرهابيين نتيجة ضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي في شمال العراق.وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الضربتين الجويتين استهدفتا " نفقاً " في منطقة مقالع عين الجحش, ضمن قاطع عمليات نينوى, أسفرتا عن مقتل نحو 10 إرهابيين, بينهم أحد القياديين, فضلًا عن تدمير النفق الذي كان الدواعش يستخدمونه كمركز للقيادة والسيطرة.// انتهى //23:56ت م0258