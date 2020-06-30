سياسي / طيران التحالف الدولي يوجه ضربتين جويتين بشمال العراق
الثلاثاء 1441/11/9 هـ الموافق 2020/06/30 م واس
بغداد 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
قتل 10 إرهابيين نتيجة ضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي في شمال العراق.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الضربتين الجويتين استهدفتا " نفقاً " في منطقة مقالع عين الجحش, ضمن قاطع عمليات نينوى, أسفرتا عن مقتل نحو 10 إرهابيين, بينهم أحد القياديين, فضلًا عن تدمير النفق الذي كان الدواعش يستخدمونه كمركز للقيادة والسيطرة.
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