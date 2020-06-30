القاهرة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 81 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.//انتهى//23:59ت م0259