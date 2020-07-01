الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث.وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة.وأكد الرئيس اليمني في اللقاء حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث الذي يفضي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.من جهته أشاد المبعوث الأممي بجهود الرئيس اليمني الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته وتعامله بحكمة مع مختلف الملفات.. ناقلاً تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي يتطلع إلى التواصل معه ودعم جهوده الصادقة نحو السلام.// انتهى //00:26ت م0261