الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسكرر لاتسيو سيناريو مباراته الماضية ضد فيورنتينا، وحول تخلفه أمام مضيفه تورينو إلى فوز 2-1 الثلاثاء في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مقلصاً الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب إلى نقطة موقتاً.وبعد أن توقف مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة عند 21 بخسارته قبل ستة أيام أمام أتالانتا 2-3 بعد أن كان متقدماً بثنائية نظيفة، نجح فريق المدرب سيموني إينزاغي في مواصلة صحوته بفوز ثان على التوالي جاء مماثلا لذلك الذي حققه السبت أمام فيورنتينا 2-1.ورفع نادي العاصمة، الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 2000 والثالث في تاريخه بعد الأول موسم 1973-1974، رصيده إلى 68 نقطة وأصبح على بعد نقطة من يوفنتوس.// انتهى //00:29ت م0263