ظهران الجنوب 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة تثليث جولاتها الرقابية المكثفة في المحافظة والمراكز التابعة لها، شملت المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وأسواق النفع العام.وبينت البلدية أنها أغلقت محلين مخالفين وحُررت مخالفات للمحال التي لم تلتزم بتوفير المعقمات ، إلى جانب عدم تطهير الأسطح والأدوات الخاصة بتلك المحال، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) .// انتهى //00:35ت م0266