الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأبقى ريال مايوركا الإسباني على آماله بالبقاء لموسم ثانٍ على التوالي بين الكبار، وذلك بتحقيقه فوزه الأول منذ العودة من توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه سلتا فيغو 5-1 الثلاثاء في المرحلة 33 من الدوري الإسباني.وكان الفوز على سلتا فيغو الذي حسمه مايوركا في شوطه الأول بتقدمه بثلاثة أهداف للكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، والكولومبي خوان هرنانديز في الدقيقة 27، وأليخاندرو بوزو عند الدقيقة 40، ويعد هذا الفوز مهما لمايوركا لأنه جاء على حساب صاحب المركز السابع عشر، ليتقلص الفارق الذي يفصلهما إلى 5 نقاط قبل خمس مراحل على نهاية الموسم.وبعد أن قلص إياغو أسباس الفارق في مستهل الشوط الثاني في الدقيقة 50، أعاده بوديمير إلى ثلاثة بعد دقيقتين فقط، ممهداً الطريق أمام مايوركا لتحقيق فوزه الأول في المراحل الست الأخيرة، وتحديداً منذ تغلبه على إيبار 2-1 في 7 مارس، أي في المرحلة الأخيرة قبل توقف الموسم بسبب "كوفيد-19"، قبل أن يحسم سالفا سيفيا الأمور نهائيا لصالح أصحاب الأرض بالهدف الخامس في الدقيقة 60.// انتهى //00:36ت م0267