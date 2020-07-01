الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسالتقي رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفث.واستعرض خلال اللقاء المبعوث الاممي، المبادرة المقدمة للأطراف اليمنية بشأن وقف اطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسوية الشاملة واهمية المضي بذلك بشكل عاجل وسريع وبما يوقف معاناة الشعب اليمني ونزيف الدم والتخفيف من الاثار الناتجة عن جائحة كورونا على حياة اليمنيين.وتطرق رئيس البرلمان اليمني للجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض وما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لتنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام في اليمن باعتبار الاتفاق يمثل خطوة على طريق السلام الشامل.وأكد البركاني دعم البرلمان اليمني لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم مساعي المبعوث الاممي.// انتهى //00:54ت م0268