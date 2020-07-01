الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسقدم أتليتكو مدريد هديه لجاره ريال مدريد بالتعادل مع برشلونه 2-2 مساء اليوم في قمة مواجهات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.وجاءت أهداف المباراة الأربعة من كرات ثابتة، حيث سجل برشلونه هدفيه من ركلة ركنية، جاء الأول عن طريق دييجو كوستا بالخطأ في مرماه، وسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني، في المقابل جاءت أهداف أتليتكو مدريد من نقطة الجزاء، نفذها ساؤول نيجيز.وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //02:38ت م0271