الطوال 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة الطوال ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحية جولاتها التفتيشية لعدد من محلات الفواكة والخضار والأسماك، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومدى استيفائها الاشتراطات.وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد الأحوس أن البلدية نفذت 117 جولة ميدانية سجلت خلالها 31 مخالفة على عدد من المحلات لعدم وجود تراخيص وتدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعبة لذلك، وأغلقت 4 محلات مخالفة.وأشار إلى أن هناك جولات مستمرة على المحلات خاصة تلك التي تمارس نشاطها في الفترة المسائية للتأكد من جميع المحلات التقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالنظافة العامة والخاصة، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات تُضبط، داعيا عموم المواطنين والمقيمين للإبلاغ فورا عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل عبر الرقم الموحد 940.// انتهى //02:41ت م0272