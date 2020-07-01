‎تكساس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت ولاية تكساس الأمريكية اليوم، تسجيل 6975 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) ليصبح أعلى عدد يومي للإصابة بالفيروس في الولاية.ووفقا لوكالة الصحة والخدمات الإنسانية في تكساس، تم تسجيل 159,986 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء الولاية، فيما سجلت الولاية حتى الآن 2424 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.و أمر حاكم تكساس جريج أبوت بإغلاق بعض الأماكن والمرافق العامة، وأوقف مؤقتا إعادة فتح أماكن أخرى بالولاية بسبب تزايد أعداد الحالات.// انتهى //03:58ت م0279