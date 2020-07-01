عام / ولاية تكساس تسجل أعلى عدد يومي للإصابة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
تكساس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس
أعلنت ولاية تكساس الأمريكية اليوم، تسجيل 6975 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) ليصبح أعلى عدد يومي للإصابة بالفيروس في الولاية.
ووفقا لوكالة الصحة والخدمات الإنسانية في تكساس، تم تسجيل 159,986 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء الولاية، فيما سجلت الولاية حتى الآن 2424 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
و أمر حاكم تكساس جريج أبوت بإغلاق بعض الأماكن والمرافق العامة، وأوقف مؤقتا إعادة فتح أماكن أخرى بالولاية بسبب تزايد أعداد الحالات.
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