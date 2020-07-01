الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدلالقيادة تهنئ لازاروس شاكويرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في ملاوي.. وتهنئ رئيس الصومال و الحاكم العام لكندامجلس الوزراء يثمن التأييد الإسلامي والدولي لقرار حج 1441هـرفض أي إجراء يهدد الأمن المائي لمصر والسودان.. التفاوض هو الحلأمير تبوك يشيد بالتزام أهالي المنطقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كوروناأمير الباحة يؤكد على إيجاد الحلول السريعة لدعم شبكات الاتصال بالمنطقةأمير القصيم يشكر رجالات المنطقة على مبادراتهمالمملكة تدين الانتهاكات ضد الروهينغا.. وترحب بتعزيز إريتريا حقوق الإنسانالعثيمين: نتعاون مع روسيا في قضايا حوار الأديان ومكافحة الإرهابالجبير يبحث وغريفيث دعم العمليات الإنسانية في اليمن«الخارجية»: التقرير الأممي يؤكد ضلوع إيران في الهجمات على المملكةعيادات (تطمن) ومراكز (تأكد) تستقبل 400 ألف وتكسر سلسلة الانتشارارتفاع الإصابات في الأحساء والشرقية لعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية«الشورى» يطالب برفع نسب توطين الخدمات الصحية بهيئة الجبيل وينبعاسهام سعودي في تسهيل التوصل لحل سياسي باستضافتها مؤتمري «الرياض 1 و 2»المملكة تؤكد: قرارات مجلس الأمن ومسار جنيف الحل للأزمة السورية«مجلس الأمن» يدين هجمات الحوثيين على المملكةالسوريون.. طموح بالعودة يصطدم بواقع مليء بالدمار والفساد// يتبع //06:04ت م0003