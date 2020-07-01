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الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمر ملكي بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل
القيادة تهنئ لازاروس شاكويرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في ملاوي.. وتهنئ رئيس الصومال و الحاكم العام لكندا
مجلس الوزراء يثمن التأييد الإسلامي والدولي لقرار حج 1441هـ
رفض أي إجراء يهدد الأمن المائي لمصر والسودان.. التفاوض هو الحل
أمير تبوك يشيد بالتزام أهالي المنطقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
أمير الباحة يؤكد على إيجاد الحلول السريعة لدعم شبكات الاتصال بالمنطقة
أمير القصيم يشكر رجالات المنطقة على مبادراتهم
المملكة تدين الانتهاكات ضد الروهينغا.. وترحب بتعزيز إريتريا حقوق الإنسان
العثيمين: نتعاون مع روسيا في قضايا حوار الأديان ومكافحة الإرهاب
الجبير يبحث وغريفيث دعم العمليات الإنسانية في اليمن
«الخارجية»: التقرير الأممي يؤكد ضلوع إيران في الهجمات على المملكة
عيادات (تطمن) ومراكز (تأكد) تستقبل 400 ألف وتكسر سلسلة الانتشار
ارتفاع الإصابات في الأحساء والشرقية لعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية
«الشورى» يطالب برفع نسب توطين الخدمات الصحية بهيئة الجبيل وينبع
اسهام سعودي في تسهيل التوصل لحل سياسي باستضافتها مؤتمري «الرياض 1 و 2»
المملكة تؤكد: قرارات مجلس الأمن ومسار جنيف الحل للأزمة السورية
«مجلس الأمن» يدين هجمات الحوثيين على المملكة
السوريون.. طموح بالعودة يصطدم بواقع مليء بالدمار والفساد
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