بيروت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأوردت في هذا السياق قرار قيادة الجيش اللبناني الاستغناء عن اللحوم في طعام العسكريين أثناء الخدمة بالإضافة إلى إبلاغ بعض الإدارات المصرفية المودعين من حاملي البطاقات الائتمانية أنها توقفت عن تسديد ثمن مشترياتهم في الخارج.وفي الشأن السوري ركزت على إعلان المفوضية الأوروبية أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل تعهدوا تقديم ٧،٧ مليارات دولار بينها ٤،٩ مليارات لسنة 2020.ولفتت النظر إلى دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران وتحذيره تهديد استقرار الأمن في الشرق الأوسط في حال عدم المضي في التمديد.وتحدثت عن اتهام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند بتدبير الهجوم الدامي الذي استهدف بورصة كراتشي.و تطرقت صحف لبنان إلى تحذير كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني فاوتشي من أن حصيلة الإصابات اليومية البالغة حاليًا 40 ألفا قد ترتفع إلى 100 ألف في بلاده ما لم تتخذ تدابير جديدة لاحتواء الجائحة.// انتهى //07:36ت م0013