إسلام آباد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تداعيات الهجوم على مبنى بورصة كراتشي ورفع السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام آباد وباقي المدن الرئيسية تحسبًا لوقوع أعمال إرهابية.وعرجت على استمرار الإغلاق الذكي في باكستان للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ارتفعت حصيلة الإصابات به إلى 209337 حالة، والضحايا إلى 4304 حالة وفاة.وتناقلت صحف إسلام آباد تصريحات السفير الباكستاني لدى أفغانستان الذي توقع بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال الشهر الجاري.وأخبرت عن مقتل 17 شخصًا من عناصر حركة طالبان، في هجوم على نقاط تفتيش بإقليم باروان، ومقتل 23 مدنيًا جراء هجوم صاروخي استهدف سوقًا للماشية في ولاية هلمند، ونفي وزارة الدفاع الأمريكية وجود أي معلومات تؤكد وجود مؤامرة تستهدف الجنود الأمريكيين في أفغانستان.وتطرقت الصحف إلى تسجيل الهند ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ، إذ بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 566 ألف حالة.وأشارت في الشأن الإقليمي إلى رفض الصين خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، محذرة من أن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب فى القضية الفلسطينية لن يؤدى إلا إلى تعميق التناقضات والإضرار بالثقة المتبادلة.وسلطت صحف باكستان الضوء على توجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا.// انتهى //08:29ت م0015