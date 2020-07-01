السيح 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستنطلق بمدينة السيح الأحد القادم ، فعاليات ملتقى "واعد" الصيفي الافتراضي ، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح ، ويستهدف الشباب والناشئة الواعدين ، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين المتخصصين.ويهدف الملتقى إلى اكتشاف المواهب لدى الشباب والناشئة وصقل وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة ، وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية التطوعية ، وتوجيه الانفعالات السلوكية لدى الشباب والناشئة وطاقاتهم الفكرية والحركية نحو الوجهة السليمة ، وحماية الشباب من آثار الفراغ السلبية واستثمارها بالبرامج النافعة.ويشتمل برنامج الملتقى على تنفيذ العديد من البرامج التطويرية ، وعقد ورش عمل "عن بعد" تتناول تطوير الأفكار الإبداعية لدى الشباب والناشئة.// انتهى //08:56ت م0018