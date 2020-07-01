بغداد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتشكيلِ تحالف برلماني جديد باسم "عراقيون" تحت شعار تقوية مسار الدولة وإعادة الثقة بها وتطبيق القانون.وشملت الاهتمامات تداعيات جائحة كورونا والإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة الحكومية في مواجهتها، مبرزة تحرك السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم وإسناد الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، منوهة بقرار مجلس الوزراء أمس، بمنح وزارة الصحة 50 مليار دينارعراقي لتعزيز إجراءات مواجهة الوباء.وأشارت صحف بغداد إلى عقد لقاء حكومي-برلماني قريبا لمناقشة نقص الكفاءات الطبية والخدمات والأجهزة والمستلزمات في المستشفيات، منوهة بقرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس ومن بينها توفير جميع الإمكانات اللازمة لتطويق المرض وتقليل نسبة الإصابات.وتطرقت صحف الأربعاء إلى موضوع تبرئة القضاء العراقي لوزيرالمالية الأسبق رافع العيساوي من التهم الموجهة إليه؛ نظرًا لعدم كفاية الأدلة والافراج عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتًا.// انتهى //09:21ت م0022